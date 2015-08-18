أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمود طاهر لـ في الجول بعد مقاطعة المسابقات: لا نخشى حل مجلس الأهلي

Google+ Print
محمود طاهر لـ في الجول بعد مقاطعة المسابقات: لا نخشى حل مجلس الأهلي محمود طاهر لـ في الجول بعد مقاطعة المسابقات: لا نخشى حل مجلس الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الأهلي بشأن مقاطعة مسابقات اتحاد الكرة من أجل "الحفاظ على حقوق النادي".

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وأجاب رئيس الأهلي على سؤال FilGoal.com (كيف سيكون استقبال الأهلي لردود الفعل عقب قرار المقاطعة؟) قائلا: "لا نخشى حل المجلس. حتى لو تم تصعيد الأمر إلى أعلى مستوى فنحن لا نخشى ذلك".

وأضاف لـFilGoal.com "قرارنا جاء من أجل الحفاظ على مصلحة وحقوق النادي في ظل القرارات الغريبة من اتحاد الكرة".

وأتم "اتحاد الكرة أرتكب العديد من الأخطاء وخالف اللوائح الخاصة به!. وقرارانا من أجل النادي الأهلي وجماهيره".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع