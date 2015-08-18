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غدًا.. استشكال عكاشة على حكم حبسه وتغريمه

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غدًا.. استشكال عكاشة على حكم حبسه وتغريمه غدًا.. استشكال عكاشة على حكم حبسه وتغريمه

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات الاستشكال المقدم من الاعلامى توفيق عكاشة على الحكم الصادر ضده باالحبس 6 أشهر وغرامة 10 ألاف جنيه.

وكانت رضا الكرداوي قد أقامت دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، اتهمته فيها بالتشهير بها في وسائل الإعلام، من خلال عبارات سب وقذف رددها «عكاشة» على الهواء، وهو ما أساء إلى سمعتها علانية.

وأشارت إلى أن طليقها سبق أن كذبها على الهواء من خلال برنامجه « اليوم» الذي كان يُبث على قناة الفراعين، وامتنع عن دفع تكاليف علاج نجله، إضافة إلى إنكاره نسب طفله المعاق، وقيامه بالسخرية منه على الهواء دون حياء.

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