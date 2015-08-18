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لماذا يتمتع الشاى الأخضر بفاعلية ضد سرطان القولون؟

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لماذا يتمتع الشاى الأخضر بفاعلية ضد سرطان القولون؟ لماذا يتمتع الشاى الأخضر بفاعلية ضد سرطان القولون؟
رغم أن العديد من الدراسات والأبحاث الطبية قد أكدت فاعلية الشاى الأخضر فى الوقاية من السرطان إلا أن السبب وراء ذلك لم يكن معروفًا بشكل واضح، ولكن كشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى سيول الوطنية الجامعى فى كوريا الجنوبية أن بعض المكونات الطبيعية فى الشاى الأخضر تساهم فى تعطيل ومكافحة أحد أنواع الخلايا "rogue cells" التى تحفز نمو الأورام الحميدة والزوائد التى تعرف باسم البوليبات "polyps"، والمسئولة عن رفع فرص الإصابة بسرطان القولون.

وأكد الباحثون أن الآلية السابقة تجعل الشاى الأخضر يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك وفقًا لنتائج الدراسة التى شملت 180 شخصًا، تناولوا كبسولة تحتوى على مستخلص الشاى الأخضر بما يعادل 9 أكواب منه.

كما كشفت دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة جيفو اليابانية أن 15% من المرضى الذين تناولوا مستخلص الشاى الأخضر الذى يعادل 10 أكواب منه أصيبوا بالأورام الحميدة المؤدية لسرطان القولون مقارنةً بنسبة 30% بين الأشخاص الذين لم يتناولوا هذا المستخلص.

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