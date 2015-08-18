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رسميا .. الأهلي يقرر مقاطعة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في المسابقات المحلية

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رسميا .. الأهلي يقرر مقاطعة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في المسابقات المحلية رسميا .. الأهلي يقرر مقاطعة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في المسابقات المحلية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رسميا مقاطعة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي وعدم المشاركة في أي مسابقة أو أنشطة ينظمها الاتحاد.

اتحاد الكرة أعلن إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمة 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليعلن الأهلي رفضه للعقوبات الصادرة ضد أحمد الشيخ.

كما قرر مجلس إدارة النادي عدم المشاركة في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو على مستوى الناشئين.

كما أكد الأهلي اللجوء لكافة الطرق المشروعة القانونية داخليا وخارجيا للحفاظ على حقوق النادي ضد قرارات اتحاد الكرة حسبما أعلن مجلس الإدارة في بيان رسمي.

وأتهم الأهلي مجلس إدارة اتحاد الكرة بـ"الانحياز والتسبب في حالة احتقان الشارع الرياضي".

وكان FilGoal.com قد كشف إن مجلس إدارة الأهلي يدرس اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكوى اتحاد الكرة وذلك قبل إعلان إيقاف الشيخ رسميا. (طالع التفاصيل)

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