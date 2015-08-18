انتقال أوتاميندي إلى مانشستر سيتي يتعقد

على الرغم من أن أغلب التقارير الصحفية الإنجليزية أكدت أن نيكولاس أوتاميندي مدافع فالنسيا بات قريبا جدا من الانتقال لمانشستر سيتي، إلا أن الصفقة يبدو وأنها ستتوقف بسبب عدة أزمات.

وذكر أكثر من تقرير صحفي أن اللاعب الأرجنتيني متواجد بالفعل في مدينة مانشستر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقود انضمامه لوصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مقابل 28 مليون و500 ألف جنيه إسترليني مع انتقال إلياكيم مانجالا إلى فالنسيا على سبيل الإعارة.

لكن الصفقة توقفت مؤقتا بسبب عدة أزمات ذكرتها صحيفة إندبندنت الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن فالنسيا مازال لم يسدد 23 مليون و800 ألف جنيه إسترليني لمانشستر سيتي قيمة ضم ألفارو نيجريدو نهائيا بعد استعارته لمدة موسم.

ويرغب فالنسيا في بيع أوتاميندي لسيتي لتفادي دفع قيمة ضم نيجريدو في الوقت الذي يطلبون فيه ضم مانجالا على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن النادي الإنجليزي يرغب في الحصول على أموال من أجل استخداهما في جلب لاعب فولفسبورج كيفن دي بروين.

في الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى أن مانويل بيلليجريني المدير الفني لسيتي لا يود التخلي عن مانجالا خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في أول مباراتين له في الدوري خلال الموسم الجاري.

ويود بيلليجريني الاحتفاظ باللاعب لأنه يتوقع أن يقدم أداء جيدا خلال الموسم في ظل شراكته مع القائد فينسنت كومباني.