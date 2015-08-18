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مدرب أتليتك بلباو: عانينا كثيرا أمام برشلونة

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مدرب أتليتك بلباو: عانينا كثيرا أمام برشلونة مدرب أتليتك بلباو: عانينا كثيرا أمام برشلونة

(إفي): أكد ارنستو فالفيردي، المدير الفني لأتليتك بلباو أن فريقه عانى كثيرا أمام برشلونة خلال إياب كأس السوبر الإسباني، خاصة في الشوط الأول، وذلك بعد أن توج الفريق الباسكي باللقب بنتيجة 5-1 في مجموع اللقائين.

وقال فالفيردي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "ظاهريا، يمكن للجماهير أن تعتقد أننا لم نعان، ولكننا عانينا كثيرا. كانوا يدفعوننا كثيرا نحو الخلف، وعندما تراجع مستواهم بعض الشيء، سجلوا هدفا وارتفعت معنوياتهم".

وأشار إلى أن فريقه تأثر بالهدف الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بلباو تدارك الوضع في الشوط الثاني، مدركا هدف التعادل.

وأوضح "عندما سجلوا هدفا في مرمانا، تأثرنا بعض الشيء، ولكن حسنا، بعدها في الشوط الثاني نزلنا أرضية الملعب عازمين على المنافسة بقوة واستغلال هذه الفرصة".

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