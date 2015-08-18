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رئيس الوزراء يأمر بتوفيرالاعتمادات المالية لاستكمال المشروعات خدمية في الأقصر

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رئيس الوزراء يأمر بتوفيرالاعتمادات المالية لاستكمال المشروعات خدمية في الأقصر رئيس الوزراء يأمر بتوفيرالاعتمادات المالية لاستكمال المشروعات خدمية في الأقصر

محافظ الاقصر الدكتور محمد بدر

قال الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، إن زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لمحافظة الأقصر التي استمرت ليومين أسفرت عن توفير الاعتمادات المالية لإنشاء واستكمال واستئناف العمل بعدة مشروعات خدمية منها رصف طريق وتغطية ترعة منشأة العماري وانشاء محطتي مياه للشرب تخدم منطقتي الحبيل والبغدادي.
> وأضاف محافظ الأقصر :” كما وافق رئيس الوزراء علي توفير الميزانية اللازمة لاستكمال طريق سوفيتيل السياحي الذي يربط مطار الأقصر الدولي بمدينة الزينية بهدف خلق محور جديد للتنمية بالمحافظة”.
> وأشار بدر إلى أن محلب وافق على اعتماد مبلغ 37 مليون جنيه لاستكمال باقي الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب بالطود إلي جانب 30 مليون جنيه للانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمنطقة علي أن يتم الانتهاء منه في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل”.
> واستدرك محافظ الأقصر أما في مجال الصحة فقد أمر رئيس الوزراء بضغط أعمال الانشاءات والتطوير بمستشفيات الأقصر العام والبياضية وتحويل مستشفي الأقصر الدولي إلي مستشفي نموذجي ضمن 27 مستشفي علي مستوي الجمهورية.
> لفت بدر إلى أن محلب أمر بضغط العمل بالمباني التي خصصت لكليات جامعة الأقصر لتلحق بالترم الثاني وتوفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من انشاء الجامعة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعليم العالي وجامعة جنوب الوادي.
> وعن مدينتي إسنا وأرمنت أكد محافظ الأقصر علي أنه حصل علي وعد من رئيس الوزراء بالعودة في أقرب فرصة لزيارتهما بعد أن قطع زيارته للمحافظة دون أن يستكمل جدول أعمال الزيارة والذي كان يتضمن زيارة المدينتين للمشاركة في تشييع جثمان والدة الرئيس عبدالفتاح .

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