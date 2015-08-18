مصر تدين الاعتداء على مقر سفارة الإمارات المتحدة بصنعاء

أدانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 18 الجاري، الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة اليمنية صنعاء، وما نتج عنه من احتلال لمقر السفارة من جانب جماعة الحوثي.

وأكد البيان أن مثل تلك الاعتداءات لن تزيد دول التحالف العربي، إلا قوة وإصرارًا على استكمال مهمتها النبيلة لدعم الاستقرار واستعادة الأمن إلى جمهورية اليمن الشقيقة، معتبراً عملية الاعتداء على مقر السفارة انتهاكاً غير مقبول للمواثيق والأعراف الدولية، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالباً جماعة الحوثى بالانسحاب الفوري من مقر السفارة والحفاظ على أمن وسلامه أعضائها.