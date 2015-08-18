أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية

Google+ Print
مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية

المستشار احمد جمال الدين رئيس محكمة النقض

أقر مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذه الدرجات.
> وقال القاضي أحمد جمال الدين أن مجلس القضاء الاعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة إلى رغبات القضاة بالتوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
> وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الاعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء ٢٦ أغسطس الجاري حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا