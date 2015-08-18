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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسوان

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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسوان مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسوان

أرشيفية

لقي شخص مصرعه في حين أصيب آخر إثر تصادم دراجة بخارية بجرار زراعي بمنطقة وادي النقرة بنصر النوبة.

وكان بلاغ قد وصل للواءعمر ناصر من مركز نصر النوبة، باستقبال مستشفي نصر النوبة المركزي حمادة محمد أحمد سن 35 مزارع ومقيم مركز كوم أمبو مصابا باشتباه بكسر بقاع الجمجمة وتوفي حال إسعافه، وعلي محمد أحمد سن 19 شقيق الأول مصابا بسحجات وكدمات بالجسم والرأس.

وتبين من التحريات أنهما كانا مستقلين دراجة بخارية واصطدما بجرار زراعي بمنطقة وادي النقرة ولاذ قائده بالفرار عقب وقوع الحادث، بالكشف علي المتوفي تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ.

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