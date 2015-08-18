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مستشار مفتي الجمهورية: تأسيس كيان عالمي لتنسيق بين مؤسسات الافتاء

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مستشار مفتي الجمهورية: تأسيس كيان عالمي لتنسيق بين مؤسسات الافتاء مستشار مفتي الجمهورية: تأسيس كيان عالمي لتنسيق بين مؤسسات الافتاء

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

أكد إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن المؤتمر العالمي الذي عقدته دار الإفتاء، ركز على قضية فوضى الفتاوى، وكيفية علاجها من خلال عدة وسائل منها القانونية والتوعية.
> وأضاف «نجم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الثلاثاء، أن الفتوى يجب أن تواكب العصر وتطواراته، منتقدا غياب الكيان التنسيقي بين هيئات الافتاء في العالم.

وكشف عن تأسيس كيان دولي للتنسيق بين مؤسسات الافتاء لتوحيد الجهود، مؤكدًا على أن مقره سيكون في القاهرة.

وشدد على أن مفتي الجمهورية كان حريصًا على ألا تنتهي نتائج المؤتمر في أبحاث نظرية، ولذلك تم وضع اطار تنفيذي لتأسيس كيان عالمي للافتاء وكيفية تشكيله.

واستطرد مستشار المفتي، قائلًا: «المؤتمر أشار إلي أهمية التنسيق مع الجاليات المسلمة في الغرب خاصة بعد غياب الإسلام الوسطي عنها، فلذلك يجب أن نمد جسور التواصل لهم».

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