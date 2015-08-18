أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الداخلية :الإفراج الصحي عن توفيق عكاشه من اختصاص المحكمة

Google+ Print
الداخلية :الإفراج الصحي عن توفيق عكاشه من اختصاص المحكمة الداخلية :الإفراج الصحي عن توفيق عكاشه من اختصاص المحكمة

اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام

قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، إن زيارة الإعلامي مصطفى بكري والمستشار مرتضى منصور للإعلامي توفيق عكاشة في محبسه لم تكن لبحث قضيته ولكن للاطمئنان عليه.
> وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على فضائية ” أون تي في “، مساء اليوم الثلاثاء: أن بكري ومنصور طلبًا فقط تصريحا لزيارة الإعلامي توفيق عكاشة، مشيرا إلى أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يقوم بعمله في الحفاظ على حقوق السجناء.

وأشار إلى أن الإفراج الصحي عن الإعلامي توفيق عكاشة ليس من اختصاص قطاع السجون، مضيفًا ولكن من اختصاص النيابة العامة التي تقرر إن كان المسجون يستحق الإفراج الصحي من عدمه، موضحا أنه ليس لديه معلومة مؤكدة عن وجود محاكمة لتوفيق عكاشة غدا من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا