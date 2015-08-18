الداخلية :الإفراج الصحي عن توفيق عكاشه من اختصاص المحكمة

قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، إن زيارة الإعلامي مصطفى بكري والمستشار مرتضى منصور للإعلامي توفيق عكاشة في محبسه لم تكن لبحث قضيته ولكن للاطمئنان عليه.

> وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على فضائية ” أون تي في “، مساء اليوم الثلاثاء: أن بكري ومنصور طلبًا فقط تصريحا لزيارة الإعلامي توفيق عكاشة، مشيرا إلى أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يقوم بعمله في الحفاظ على حقوق السجناء.

وأشار إلى أن الإفراج الصحي عن الإعلامي توفيق عكاشة ليس من اختصاص قطاع السجون، مضيفًا ولكن من اختصاص النيابة العامة التي تقرر إن كان المسجون يستحق الإفراج الصحي من عدمه، موضحا أنه ليس لديه معلومة مؤكدة عن وجود محاكمة لتوفيق عكاشة غدا من عدمه.