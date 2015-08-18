أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نقيب الممثلين المصريين:لا زوجة ثانية لنور الشريف ولن أبلّغ بوسي بالشائعات

Google+ Print
نقيب الممثلين المصريين:لا زوجة ثانية لنور الشريف ولن أبلّغ بوسي بالشائعات نقيب الممثلين المصريين:لا زوجة ثانية لنور الشريف ولن أبلّغ بوسي بالشائعات

الثلاثاء 18-08-2015 15:46

منذ وفاة النجم القدير نور الشريف وصحيفة الديار اللبنانية لصاحبها شارل أيوب تحاول اتخاذه مادة جاذبة للقراء ولكن للأسف باستخدام شائعات مغرضة ولا نعلم ما الهدف من هذه الأخبار ومن المستفيد منها.
فتركزت الأخبار التي نشرتها الصحيفة اللبنانية والتي تعد من أكبر الصحف في لبنان حول وجود زوجة ثانية لنور الشريف وأنها ذهبت إلى العزاء وتعاركت مع بوسي على الميراث وبعد ضربها لبوسي اعتقلت من الشرطة المصرية بعدما تقدمت بوسي بتقرير طبي يفيد بإصابتها بجروح نتيجة الضرب المبرح من الزوجة الثانية كما زعمت الجريدة.
الخبر برمته نفاه نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي قائلاً في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" "إنها شائعات مغرضة. فنور لم يتزوج سوى بوسي وللأسف إن من إنعدام الضمير أن تنشر هكذا أخبار على شخص متوفي وزوجته المكلومة التي حتى الآن تعيش الأحزان لحرمانها من زوجها والمحب والصديق".
وأضاف زكي قائلاً:" لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فهل من أجل زيادة أعداد القراء وصلوا إلى حد "طبخ"هذه الشائعات وفبركتها موضحاً إنه لا يستطيع إبلاغ بوسي بما يكتب نظراً لحالتها النفسية السيئة بعد رحيل النجم القدير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي