نقيب الممثلين المصريين:لا زوجة ثانية لنور الشريف ولن أبلّغ بوسي بالشائعات

منذ وفاة النجم القدير نور الشريف وصحيفة الديار اللبنانية لصاحبها شارل أيوب تحاول اتخاذه مادة جاذبة للقراء ولكن للأسف باستخدام شائعات مغرضة ولا نعلم ما الهدف من هذه الأخبار ومن المستفيد منها.

فتركزت الأخبار التي نشرتها الصحيفة اللبنانية والتي تعد من أكبر الصحف في لبنان حول وجود زوجة ثانية لنور الشريف وأنها ذهبت إلى العزاء وتعاركت مع بوسي على الميراث وبعد ضربها لبوسي اعتقلت من الشرطة المصرية بعدما تقدمت بوسي بتقرير طبي يفيد بإصابتها بجروح نتيجة الضرب المبرح من الزوجة الثانية كما زعمت الجريدة.

الخبر برمته نفاه نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي قائلاً في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" "إنها شائعات مغرضة. فنور لم يتزوج سوى بوسي وللأسف إن من إنعدام الضمير أن تنشر هكذا أخبار على شخص متوفي وزوجته المكلومة التي حتى الآن تعيش الأحزان لحرمانها من زوجها والمحب والصديق".

وأضاف زكي قائلاً:" لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فهل من أجل زيادة أعداد القراء وصلوا إلى حد "طبخ"هذه الشائعات وفبركتها موضحاً إنه لا يستطيع إبلاغ بوسي بما يكتب نظراً لحالتها النفسية السيئة بعد رحيل النجم القدير.