بالفيديو: ما الذي أغضب الأردنيين من خديجة بن قنة؟

المغرب - سلمى درداف

انتقدت مقدمة الأخبار على قناة الجزيرة الفضائية، الجزائرية خديجة بن قنة ، التقليد الساخر لأغنية سعد المجرد " انت معلم "، من طرف مجموعة من الشبان الأردنيين واستبدالها بـ " انت مقمل " ، معتبرة كلماتها مسيئة.

كما استغربت خديجة ،الشهرة الواسعة التي حققها التقليد الساخر الذي أعده فريق برنامج "فوق السادة" الذي يبث على قناة اليوتيوب . وكتبت " كل شيء فهمناه ، حتى الأخ اللي واشم "انا معفن "على ذراعه ،فهمناه .الا انو تطلع لك فرقة شباب بأغنية اسمها "انت مقمل" ، لا والأغنية مكسرة الدنيا – هذا اللي مدوخني ."

ورد عليها عدد من أفراد فريق العمل محاولين توضيح فكرة البرنامج " الساخر والترفيهي " حسب قولهم ، كما دافع العديد من الأردنيين على البرنامج وفريق عمله ، حتى أن بعضهم اتهم مقدمة الأخبار في بعض التعليقات بالانتقاد الجاهل، لكن بن قنة أصرت على ما كتبته سابقاً ، بل أن بعض التعليقات استفزتها ، فكتبت "أنت مقمّل ومعفّن و طالعة ريحتك كمان.."

تجدر الإشارة أن التقليد الساخر " انت مقمل " حقق ما يزيد عن 974 ألف مشاهدة. في حين لم يعلق صاحب الأغنية الأصلية سعد المجرد على التقليد إلى حد الآن .

ما رأيكم في التقليد وهل كلماته مسيئة كما اعتبرتها خديجة بن قنة ؟