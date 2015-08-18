هجوم على شمس لتأييدها بناء معبد هندوسي في الإمارات

تعرضت الفنانة الكويتية شمس لموجة من الانتقادات والهجوم نتيجة تضامنها مع مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء معبد هندوسي في أبوظبي، حيث أطلق المغردون هجوماً شديداً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إثر تغريدة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشكر فيها قرار الإمارات بمنح أرض لبناء معبد هندوسي.

وأنشأ المغردون هاشتاقاً بعنوان "#بناء_معبد_هندوسي_في_أبوظبي" احتوى على آلاف التغريدات ما بين الهجوم الشديد والاعتراض والنقد السلبي للفكرة.

وعلى الرغم من الاعتراضات على الحدث، إلا أن الفنانة الكويتية شمس كان لها رأي آخر فيما يخص ذلك، حيث أشادت بالفكرة ووجدتها بداية أولى قوية لحرية المعتقدات قائلة عبر حسابها الخاص على "تويتر": "خطوة رائعة لتطبيق لكم دينكم ولي دين منح حرية المعتقد للآخر يجعل الإمارات أعظم دولة عربية#دامت#الامارات"، فانهالت عليها التعليقات الهجومية من قبل المتابعين لها اعتراضاً على تقبلها للفكرة والإشادة بها، معتبرين أن حرية الرأي والتعبير والحقوق الإنسانية تتمثل في أمور عديدة تقوم بها دولة الإمارات وليس بناء معبد هندوسي هو من سيحقق ويثبت ذلك، كما أنه يعتبر أمراً منافياً للدين الحنيف.

يشار أن العديد من المغردين انتقدوا هذا القرار واصفين اياه باعتباره "انتكاسة دينية" ومن باب أولى بناء المساجد ودور تحفيظ القرآن والعلوم الإسلامية لا إدخال عبادة جديدة منافيه للأديان السماوية وتأسيس معبد خاص لها داخل دولة إسلامية.