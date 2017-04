يصادف اليوم عيد ميلاد البوب ستار رامي عياش الـ 35 . الفنانة سابين احتفلت مع رامي وزوجته داليدا بالمناسبة، ونشرت على موقعها الخاص على "إنستغرام" صورة تجمعها بهما، وعلقت تحتها" My friends always come first" وأتبعتها بعبارة توجهت خلالها إلى رامي قائلة "عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى يطرح الفنان رامي عياش ألبومه الجديد "حبايب" في شهر تشرين الأول\ أكتوبرالمقبل.