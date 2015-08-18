مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات فى العاصمة اليمنية صنعاء

أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاعتداء الغاشم الذى تعرضت له سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى العاصمة اليمنية صنعاء، وما نتج عنه من احتلال لمقر السفارة من جانب جماعة الحوثى.

وأكد البيان أن مثل تلك الاعتداءات لن تزيد دول التحالف العربى إلا قوة وإصرارا على استكمال مهمتها النبيلة لدعم الاستقرار واستعادة الأمن إلى جمهورية اليمن الشقيقة، معتبراً عملية الاعتداء على مقر السفارة انتهاكاً غير مقبول للمواثيق والأعراف الدولية، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالباً جماعة الحوثى بالانسحاب الفورى من مقر السفارة والحفاظ على أمن وسلامه أعضائها.