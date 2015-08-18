إصابة 16 من تنظيم داعش بالإيدز فى دير الزور بسوريا

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن 16 عنصرا من تنظيم" داعش" الإرهابى أصيبوا بمرض الإيدز مؤخرا، وذلك بمدينة الميادين بالريف الشرقى لمدينة دير الزور شرقى سوريا، وتم وضعهم فى الحجر الصحى بعد تأكيد إصابتهم.

وقالت مصادر للوكالة إن المرض الذى هز "داعش" فى سوريا، وصلهم عن طريق امرأتين من أصول مغربية كانتا تمارسان الدعارة الشرعية أو ما يسمى "جهاد النكاح"، مضيفاً أن المهاجرتين المغربيتين وبعد المعاشرة التى نقلت العدوى لهما قامتا بالهرب إلى تركيا، بعد أن عمم تنظيم "داعش" أسماءهما وصورهما.

وكان تنظيم "داعش" فى بلدة الشدادى جنوبى الحسكة شمال شرقى سوريا، قد أعدم، فى الأسبوع الماضى، طبيباً سعودى الجنسية بتهمة كشفه أسرار التنظيم ومعه فتاتان من المختطفات الإيزيديات، بعد كشفه معلومات تتعلق بإصابة خمسة عناصر من التنظيم بمرض الإيدز وفضح أسرارهم، وفق تصريح سابق من أبو زينب الهاشمى، أحد قادة لواء الحق الهاشمى التابع للجيش الحر في بلدة الشدادى سابقاً.

وتقول معلومات موثوقة إنه بعد تصفية الطبيب الذى كشف المرض، وقام بنشر المعلومات مع الفتاتين، صدر أمر من والى الحسكة بزج المصابين فى عمليات مفخخة انتحارية بغية التخلص منهم قريباً.