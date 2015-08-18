"اليوم السابع": الهروب الكبير للمعارضين من الانتخابات

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تحت عنوان "الهروب الكبير للمعارضين من الانتخابات" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" تفاصيل إعلان حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، عدم مشاركته فى انتخابات مجلس النواب المرتقبة، فضلاً عن البرلمانى السابق، عمرو حمزاوى، وكل من البدرى فرغلى، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق.>ـ الهروب الكبير للمعارضين من الانتخابات.. حمدين صباحى وعمرو حمزاوى والبدرى فرغلى وكمال أبو عيطة: لن نشارك.. عبدالعليم داوود وحمدى الفخرانى وسعد عبود يكثفون استعداداتهم للترشح

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