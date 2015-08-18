مجلس القضاء الأعلى يرشح 3 من رجال القضاء لمنصب النائب العام

انتهى مجلس القضاء الأعلى من ترشيح 3 من رجال القضاء، تمهيدا لصدور قرار جمهورى بتعيين أحدهم نائبا عاما لمدة 4 سنوات.

ويأتى تعيين نائب عام جديد بعد أن خلا شغل المنصب إثر استشهاد المستشار هشام بركات، الذى اغتالته يد الإرهاب الغادر فى حادث تفجير مروع استهدفه أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله أواخر شهر يونيو الماضى.

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