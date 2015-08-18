مواطنة ضحية إنفجار فرن غاز بمطبخها

أصيبت مواطنة في العقد السابع من العمر بإصابات وحروق خطرة نتيجة لانفجار فرن الغاز داخل مطبخ منزلها في منطقة الجولان برأس الخيمة، ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال 6 أشهر.

وأوضح الدفاع المدني في رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت أمس بلاغاً يفيد بإصابة مواطنة مسنة نتيجة لانفجار اسطوانة الغاز المنزلي ما أدى لاندلاع الحريق واصابتها بإصابات خطرة، تم نقلها إلى المستشفى على الفور، وتسليم الحادث للجهات المختصة لكشف ملابسات الحادث.



> وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل صباح أمس مواطنة تبلغ من العمر 75 عاماً, وتبين خلال الفحص اصابتها بحروق بكامل الجسد بنسبة 95 في المئة, وانخفاض بضغط الدم وتوقف الكلى عن العمل, وعلى الفور تم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي داخل وحدة العناية المركزة, وفي حالة عالية الخطورة.

وأضاف الطير أن هذه الحالة هي الثالثة نتيجة انفجار غاز المطبخ المنزلي خلال تحضيرهن وجبات الطعام, حيث استقبلنا في شهر مارس الماضي حادثاً مشابهاً من منطقة شعم شمال الإمارة حيث أصيبت مواطنة ستينية، بإصابات عالية الخطورة نتيجة لانفجار اسطوانة الغاز قبل أن تفارق الحياة بعد أيام قليلة من محاولات العلاج, وشهد شهر ابريل الماضي الحاث الثاني حيث أصيبت سيدة من الجنسية العربية في العقد الخامس من العمر بإصابات خطرة اثر انفجار اسطوانة الغاز بمنزلها في منطقة المعيريض نتيجة لتسرب الغاز.