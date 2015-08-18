"رسالة نصية" تنقذ فتاتين في دبي

كشفت النيابة العامة في دبي اليوم الثلاثاء، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن تفاصيل تعرض فتاتين إحداهما قاصر لم تتجاوز 15 عاماً، إلى الاتجار بالبشر من قبل عصابة مكونة من 3 آسيويين.

وقالت النيابة العامة، حسب موقع 24، إن "الفتاتين استطاعتا أن تنقذا نفسيهما من العصابة بعد أن أرسلتا رسالة نصية إلى الشرطة مفادها وقوع جريمة قتل في الشقة المحتجزات بها، حيث حضر أفراد الشرطة إلى الشقة وتبين تعرض الفتاتين إلى الاحتجاز بوجه غير قانوني، والاجبار على العمل في الرذيلة من قبل العصابة".

وألقت شرطة دبي القبض على أفراد العصابة فيما تبين أنهم أحضروا الفتاتين إلى الدولة بدعوى العمل كخادمتين إلا أنهم أجبرهما تحت الضرب والتهديد على العمل في الرذيلة والمساج.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة الاتجار بالبشر بحق الفتاتين مطالبة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بسجنهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

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