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بالصور..تدشين جامعة الطفل بالسويس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي‎

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بالصور..تدشين جامعة الطفل بالسويس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي‎ بالصور..تدشين جامعة الطفل بالسويس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي‎

جانب من الندوه

نظمت جامعة السويس، اليوم، احتفالية بمناسبة تدشين جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى بمقر الجامعة بحضور الدكتور سيد الشرقاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور جمال رجب، نائب رئيس الجامعة لدراسات العليا مع عمداء الكليات.

وقال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، إن الجامعة تتبنى المشروع مع أكاديمية البحث العلمى لخلق جيل قادر على الريادة من مرحلة عمرية صغيرة، مشيرا إلى أن المشروع يبث روح العمل الجامعى بين الأطفال وتعليمهم اتخاذ القرارات المهمة لعبور الحياة العملية، مؤكدة أنه خلال البرنامج سيتم اكتشاف عدد من الأطفال ليكونوا علماء الغد.

وأضاف رئيس جامعة السويس، بأن جامعة الأطفال مقسمة إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى 6 سنوات المرحلة الثانية من 9 إلى 12 سنة والمرحلة الثالثة من 12 إلى 14 سنة، والمرحلة الرابعة 14 إلى 18 سنة.

 

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