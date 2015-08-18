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سفير الهند: دعوة الرئيس السيسى لحضور منتدى الهند افريقيا أكتوبر القادم

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سفير الهند: دعوة الرئيس السيسى لحضور منتدى الهند افريقيا أكتوبر القادم سفير الهند: دعوة الرئيس السيسى لحضور منتدى الهند افريقيا أكتوبر القادم
أعلن السفير الهندى لدى سانجاى باتاتشاريا أنه تم توجيه الدعوة رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة الهند والمشاركة فى قمة منتدى الهند افريقيا الثالثة المقرر أن تستضيفها العاصمة نيودلهى يوم 29 اكتوبر القادم فى نيودلهى.

وقال السفير الهندى لدى مصر -فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر اقامته بالقاهرة -إن بلاده تعكف حاليا على الاعداد الجيد لمنتدى الهند افريقيا مؤكدا أن التمثيل المصرى عالى المستوى فى قمة المنتدى - فى ضوء ثقل مصر كجسر بين افريقيا واسيا - سيكون له اكبر الاثر ليس فقط فى تعزيز التعاون الهندى الافريقى بل وكذلك فى تقوية العلاقات الثنائية.

وشدد السفير على رغبة بلاده فى تطوير العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات ومحاور التعاون المشترك اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وثقافيا نحو آفاق أرحب.

وعلى صعيد متصل أعلن سفير الهند بالقاهرة أن وزيرة الشئون الخارجية وشئون الهنود بالخارج سوشما سواراج ستقوم بزيارة رسمية لمصر يومى 24 و25 أغسطس الجارى فى اول زيارة لها لمصر تلبية لدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى.

وقال أن الرئيس السيسى سوف يستقبل وزيرة الخارجية الهندية يوم 25 اغسطس كما تجرى مباحثات خلال الزيارة مع وزير الخارجية سامح شكرى.

وتلقى سوشما سواراج محاضرة فى النادى الدبلوماسى المصرى تحت رعاية المجلس المصرى للشئون الخارجية.

وأضاف سفير الهند أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة قديمة وثيقة موضحا أن زيارة وزيرة خارجية بلاده لمصر تتيح الفرصة لاستعراض مختلف اوجه العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف وتبادل وجهات النظر مع القيادة السياسية المصرية بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سفير الهند انه من المتوقع أن يترفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بحلول نهاية العام الجارى ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار مشيرا إلى أن الهند اصبحت ثانى اكبر مقصد للصادرات المصرية.
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