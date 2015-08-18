سفر وعودة 157 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 157 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى.

سافرت 75 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 82 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كل الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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