أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طالب حرق ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى المنوفية

Google+ Print
ضبط طالب حرق ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى المنوفية ضبط طالب حرق ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى المنوفية
تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مباحث مركز تلا، من تحديد مرتكبى واقعة إضرام النيران فى إحدى ماكينات الصرف الآلى بمدينة تلا، وذلك تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والعميد ياسر زهنى رئيس مباحث المديرية، برئاسة المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا، ومعاونيه النقيب نصر موسى والملازم أول محمد شكرى.

وتم عمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بدائرة المركز، وتمكنت إحداها من ضبط المدعو "ف.ص.ف.ع.ش" سن20 طالب بالمعهد العالى للحاسبات والمعلومات، مقيم زنارة دائرة المركز.

وبمناقشته ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات السرية وتحريات الأمن الوطنة اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة مع آخرين، جار ضبطهم، وبإرشاده تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة، كما أرشد عن التيشير الذى كان يرتديه وقت الواقعة، والتى قامت بتصويره كاميرات المراقبة بالبنك، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365