ضبط طالب حرق ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى المنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مباحث مركز تلا، من تحديد مرتكبى واقعة إضرام النيران فى إحدى ماكينات الصرف الآلى بمدينة تلا، وذلك تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والعميد ياسر زهنى رئيس مباحث المديرية، برئاسة المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا، ومعاونيه النقيب نصر موسى والملازم أول محمد شكرى.

وتم عمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بدائرة المركز، وتمكنت إحداها من ضبط المدعو "ف.ص.ف.ع.ش" سن20 طالب بالمعهد العالى للحاسبات والمعلومات، مقيم زنارة دائرة المركز.

وبمناقشته ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات السرية وتحريات الأمن الوطنة اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة مع آخرين، جار ضبطهم، وبإرشاده تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة، كما أرشد عن التيشير الذى كان يرتديه وقت الواقعة، والتى قامت بتصويره كاميرات المراقبة بالبنك، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة.