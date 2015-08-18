إصابة 6 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم الطعام بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام طالبا و5 أطفال من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء شديد عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن شربه ولحمة داخل المنزل، وتم حجزهم بقسم الباطنة للعلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى سوهاج العام بوصول طالب و5 أطفال مصابين بحالة إعياء وتم حجزهم بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بوصول يوسف شعبان رمضان 15 عاما طالب والطفلة نهى عاشور رمضان 10 سنوات والطفل رجب عاشور رمضان 9 سنوات والطفل محمود عاشور رمضان 3 سنوات والطفلة أميرة عاشور رمضان 9 سنوات والطفلة علياء أحمد رمضان 3 سنوات، جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية بندار الكرمانية - دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر".

وبسؤال نهاد غليون فواز والدة الأول وملكة زين الدين عبد الموجود والدة من الثانية حتى الخامسة وأميرة حسن لبيب والدة الأخيرة، قررن حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج شربة لحمة وانتفاء الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12090 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.