أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 6 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم الطعام بسوهاج

Google+ Print
إصابة 6 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم الطعام بسوهاج إصابة 6 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم الطعام بسوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام طالبا و5 أطفال من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء شديد عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن شربه ولحمة داخل المنزل، وتم حجزهم بقسم الباطنة للعلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى سوهاج العام بوصول طالب و5 أطفال مصابين بحالة إعياء وتم حجزهم بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بوصول يوسف شعبان رمضان 15 عاما طالب والطفلة نهى عاشور رمضان 10 سنوات والطفل رجب عاشور رمضان 9 سنوات والطفل محمود عاشور رمضان 3 سنوات والطفلة أميرة عاشور رمضان 9 سنوات والطفلة علياء أحمد رمضان 3 سنوات، جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية بندار الكرمانية - دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر".

وبسؤال نهاد غليون فواز والدة الأول وملكة زين الدين عبد الموجود والدة من الثانية حتى الخامسة وأميرة حسن لبيب والدة الأخيرة، قررن حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج شربة لحمة وانتفاء الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12090 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365