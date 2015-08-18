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فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات إطفاء حريق هائل بعقار "منشأة ناصر"

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فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات إطفاء حريق هائل بعقار "منشأة ناصر" فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات إطفاء حريق هائل بعقار "منشأة ناصر"
فرضت قوات الأمن، كردونًا أمنيًا بمحيط حريق هائل، بعقار فى منشأة ناصر، حوّله صاحبه لمخزن لتصنيع الأدوات البلاستيكية، وذلك لتسهيل وصول رجال الدفاع المدنى بالقاهرة لإطفاء الحريق، ومنع وصول المواطنين إلى مكان الحادث لعدم وقوع أية إصابات.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية للمدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق هائل بعقار فى منشأة ناصر، والدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.


>الدفع بـ13 سيارة إطفاء وخزانات للسيطرة على حريق هائل فى "منشأة ناصر"

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