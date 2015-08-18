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مصدر أمنى: حريق منشأة ناصر وقع بعقار مستخدم كمصنع للأدوات البلاستيكية

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مصدر أمنى: حريق منشأة ناصر وقع بعقار مستخدم كمصنع للأدوات البلاستيكية مصدر أمنى: حريق منشأة ناصر وقع بعقار مستخدم كمصنع للأدوات البلاستيكية
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن الحريق، الذى نشب فى عقار منشأة ناصر لمخزن لتصنيع تدوير وتصنيع أدوات بلاستيكية شارع سليمان فهمى بمنطقة الزرايب، وهو مكون من 3 طوابق والنيران مشتعلة به بالكامل، ويتخذ منه صاحبه كمخزن لتلك المخلفات المستخدمة فى التصنيع، موضحا أنه انتقلت مجموعة كافية من سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل فى منقطة الزاريب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.
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