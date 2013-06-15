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رابطة أهالي المعتقلين بالإمارات: الشورى يناقش قضيتنا الاثنين ولا بديل عن حرية المعتقلين

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رابطة أهالي المعتقلين بالإمارات: الشورى يناقش قضيتنا الاثنين ولا بديل عن حرية المعتقلين رابطة أهالي المعتقلين بالإمارات: الشورى يناقش قضيتنا الاثنين ولا بديل عن حرية المعتقلين

كتب : صبحي عبدالسلام منذ 11 دقيقة

أكدت رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالإمارات أنها تلقت تأكيدات من رضا فهمي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى بمناقشة قضية المصريين المعتقلين بالإمارات الاثنين المقبل، داعية كل من له أزمة مع دولة الإمارات أن يحضر للحديث عن هذه القضية أمام مجلس الشورى.

وطالبت الرابطة مجلس الشوري بأن يلعب دورا هاما في نصرة قضايا المصريين بالإمارات بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي - الغرفة البرلمانية بالإمارات، لوقف ما أسمته بانتهاك السلطات الأمنية فى الإمارات بحق مصريين يتم التصعيد ضدهم بشكل يخالف المواثيق الدولية والأعراف البرلمانية في نصرة الحقوق والانحياز إلى الحريات والعدل.

وشددت الرابطة علي أن البرلمان المصري يجب أن يزيد دعمه بشكل واضح وبدون مواربة في نصرة حرية وحقوق كل المصريين التي تنتهك جميع حقوقه بالإمارات سواء بالاعتقال التعسفي أو أي انتهاك جسيم آخر تمارسه الإمارات التي باتت تضع نفسها دائما في خانة لا إنسانية تقحم من دعموا الإمارات بتفوقهم في معارك سياسية لا تصح مع الدولة التي ستبقى عظيمة وشعبها اعظم رغم ما يحدث من بعض اصحاب السلطة بدولة الامارات التي تعبر عن طبيعة الشعب الإماراتي.

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