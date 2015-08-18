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اتحاد الكرة: إيقاف الشيخ ليس افتراء ولا نراضي أحدا بها

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اتحاد الكرة: إيقاف الشيخ ليس افتراء ولا نراضي أحدا بها اتحاد الكرة: إيقاف الشيخ ليس افتراء ولا نراضي أحدا بها

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن قرار إيقاف أحمد الشيخ 4 أشهر بعد توقيعه لناديين ليس افتراء على أحد مشيرا إلى أنه كان وفقا للوائح والمستندات التي قدمت إليه.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسميا عن إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي 4 أشهر بعد تقدم الزمالك بشكوى ضده بعد توقيعه لناديين.

وقال علام في تصريحات لقناة الحياة 2 "قرار الإيقاف لم يكن افتراء فهو جاء بعد تحقيقات ووفقا للمستندات، اللاعب الذي أخطأ لا بد أن تتم معاقبته".

وأضاف "لا نراضي طرفا على حساب الطرف الآخر، تأخير القرار ربما جعل الناس يظنون أننا نخشى أحدا لكن لم يكن كذلك".

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فيديو اليوم السابع