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بالفيديو - الشامي لعلاء عبد الصادق: راجع نفسك وإلا

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بالفيديو - الشامي لعلاء عبد الصادق: راجع نفسك وإلا بالفيديو - الشامي لعلاء عبد الصادق: راجع نفسك وإلا

وجه محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين تحذيرا لعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الأهلي بسبب تصريحات الأخير ضد الاتحاد.

علاء عبد الصادق خرج ليهاجم بشدة محمود الشامي واتحاد الكرة مشيرا إلى أن "محمود الشامي يتعامل وفق أجندة معينة ويكيل بمكيالين" وذلك بعد أزمة الشيخ. (طالع التفاصيل)

وقال محمود الشامي في تصريحات عقب صدور قرار إيقاف الشيخ تعليقا على تصريحات عبد الصادق: "أعطي عبد الصادق مهلة لمراجعة نفسه".

وأضاف "وإلا سأتوجه للإجراءات القانونية".

شاهد - الفيديو

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف أحمد الشيخ لمدة 4 أشهر مع توقيع غرامة 133 ألف جنيه على اللاعب. (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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