د.خالد عمارة يكتب: انسداد الأوعية الدموية وتأثيره فى جراحة العظام

الأوعية الدموية هى الشرايين والأوردة المسئولة عن توصيل الدم إلى الأعضاء فى الجسم يحمل معه الغذاء والأكسجين وأيضاً توصيل الدم القادم من أعضاء الجسم حاملاً الفضلات، وثانى أوكسيد الكربون للتخلص منه عبر الأعضاء المسئولة مثل الرئة والكلى.. الخ.

وانسداد الأوعية الدموية يمكن ان يتسبب فى موت العضو الذى تغذيه، وهذا يؤدى إلى خلل فى الوظائف.

وانسداد الأوعية الدموية للعظام يؤدى إلى قصور فى الدورة الدموية وموت العظام مما يؤدى إلى تآكل وتشوه بالعظام كما فى حالات مرض بيرثز أو خشونة بالمفصل كما فى بعض حالات مفصل الفخذ، وهناك نوع آخر يصاحب الكسور غير الملتئمة أو الالتهاب الصديدى، حيث إن موت العظام يصاحبه ما يسمى التسويس أو الالتهاب النيكروزى مما يتسبب فى عدم التئام الكسور أو انكسارها بسهولة.

ومن الحالات التى تؤثر على العظام: انسداد شرايين المخ أو ما يسمى بالجلطة الدماغية، وهى تتسبب فى شلل نتيجة موت بعض الخلايا العصبية، مما يحتاج إلى تدخل من جراحة العظام لعمل جراحات نقل العضلات

>أو إطالة الأوتار لعلاج الشلل أو الضعف أو التشوهات الناتجة عن هذه الجلطات.

كما أن عدم الحركة لفترات طويلة كما فى طرق العلاج القديمة بالجبس تتسبب فى حدوث جلطات بالأوردة فى الساق مع احتمال أن تنتقل هذه الجلطات إلى الرئة أو القلب وتتسبب فى الوفاة، لذلك يجب الحرص فى التعامل مع هذه الحالات ومتابعة حالة الدورة الدموية وسرعة التجلط لضمان نجاح العلاج.