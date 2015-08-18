4 فناجين من القهوة يومياً تقلل فرص الإصابة بالسرطان والسكر

القهوة من المشروبات الرائعة التى تواترت الدراسات والأبحاث الطبية على تعديد فوائدها الصحية، وكشفت مؤخراً دراسة طبية أشرف عليها باحثون من معهد دانا فاربر للسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية إن تناول 4 فناجين من القهوة يومياً يحد من انتكاسة مرض سرطان القولون ويقلل فرص معاودة الإصابة به مرة أخرى بنسبة 42%، وكما يساهم نظرياً فى تمديد بقاء المرضى على قيد الحياة.

وكما كشفت النتائج أن القهوة تساهم أيضا فى الحد من خطر الوفاة بالسرطان أو نتيجة الأسباب الأخرى المختلفة بنسبة 33%، ولفت الباحثون فى الوقت نفسه أن تناول كميات قليلة من الكافيين تساهم فى إحداث تأثيرات صحية إيجابية محدودة.

وفسر الباحثون الفوائد الصحية المثيرة للقهوة، مشيرين أن خواص مادة الكافيين الاستثنائية تساهم فى الحد من الالتهابات التى يعتمد عليها مرض السرطان، كى يتعزز نموه وتزداد سرعة انتشاره.

وأضاف الباحثون أن مرضى سرطان القولون الذين كانوا يتناولون القهوة يجب ألا يتوقفوا عن هذه العادة كى يتمتعوا بهذه الفوائد المثيرة، أما فى حالة عدم تناولهم للقهوة مطلقاً من قبل، فيجب استشارة أطبائهم قبل البدء فى الاستمتاع بارتشافها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Oncology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر أغسطس الجارى.

وكشفت الأبحاث السابقة أن القهوة تساهم فى الحد من فرص الإصابة بسرطان الثدى والميلانوما وسرطان الكبد وسرطان البروستاتا الخبيث.

ومن العوامل التى تساهم أيضا فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكر، حسب التقرير:التمتع بوزن صحى وممارسة الرياضة بانتظام واتباع حمية غذائية صحية وتناول المكسرات والابتعاد عن التدخين.