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FDA تحذر من المناديل المبللة مجهولة المصدر وتنصح بعدم استعمالها فى تطهير الجروح

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FDA تحذر من المناديل المبللة مجهولة المصدر وتنصح بعدم استعمالها فى تطهير الجروح FDA تحذر من المناديل المبللة مجهولة المصدر وتنصح بعدم استعمالها فى تطهير الجروح
حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA من المناديل المبللة التى يستخدمها آلاف من الناس وخصوصا السيدات والأطفال فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم ككل.

وقال الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أصدرت فى هذا الصيف نشرة شديدة اللهجة توضح تعريف علمى وواضح للمناديل المبللة وكيفية الرقابة عليها ومن الجهات المنوطة لتنظيم تداولها على مستوى العالم كما أرفقت النشرة بعض التعليمات والإرشادات لمستخدميها غاية فى الأهمية.

وأشار إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)حذرت من استخدام المناديل المبللة مجهولة المصدر نظرا لغياب الرقابة عليها فى الأسواق بالرغم من أنها أكثر الأنواع تداولا ومنها ما يباع على الأرصفة ويتم تصنيعه لدى جهات مجهولة غير مسجلة وغير مرخصة من أى جهات رقابية وقد يكون تصنيعها خارج البلاد فى أماكن ملوثة فى مصانع "بير السلم " ومن هنا تأتى خطورة هذه المنتجات التى قد تصيبنا وتصيب أطفالنا بأمراض الحساسية وقد يتفاقم الأمر وقد يكون بها مواد مسرطنة للجلد وقد تأتى الخطورة من قلة وعينا بالمنتج.

وأكد الدكتور خالد مصيلحى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDAحذرت من استخدام المناديل المبللة على أى أماكن مجروحة أو مكسورة بالجلد فهى تستخدم على الجلد السليم فقط فهناك من يستخدمها لتطهير الجروح وأنها معدة ومرخصة لتطهير الجلد السليم وليس الجروح المفتوحة وقد يكون بها مواد تسبب مشاكل صحية لو اختلطت بالدم.

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مصر 365

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