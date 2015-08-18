أعلنت مديرية أمن مطروح، فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، عن العثور على جثة ضحية ثالثة لموجة الحر بصحراء مطروح جنوب قرية رأس الحكمة بنحو 100 كيلو متر، حيث لقى مصرعه أثناء البحث عن الإبل، التى ترعى فى الصحراء، وهو نفس المصير الذى تعرض له شابان، بنفس المنطقة ولنفس الأسباب قبل يومين.

ووصل بلاغ لقسم شرطة مطروح من مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ بوصول إبراهيم ك .ح (26 سنة) عامل، مقيم الضبعة، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية كان فى طريقه للبحث عن الإبل الخاصة به داخل المنطقة الصحراوية جنوب رأس الحكمة بنحو 100 كيلو متر، وضل الطريق ولم يتمكن من العودة وأن سبب الوفاة نتيجة تعرضه لموجة الحر الشديد والعطش.

بسؤال فرج ك . ح ( 30 سنة ) شقيق المتوفى، سائق، مقيم ذات العنوان، أكد ما جاء بمضمون الفحص ولا يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه.

وأشار تقرير مفتش الصحة، إلى أن الوفاة حدثت نتيجة جفاف شديد بالجسم وحروق جلدية شمسية ولا يوجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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