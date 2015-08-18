بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد قرية السلام بأرمنت بعد احتراق 32 منزلاً

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، عصر اليوم الثلاثاء، قرية السلام بأرمنت والتى اندلعت النيران في 32 منزلاً داخلها، وذلك عقب انفجار أنبوبة غاز، وأمر على الفور بصرف تعويضات عاجلة للمتضريين من الحريق الكبير.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الاطمئنان على عدم انقطاع التيار الكهربائى، وتوفر مياه الشرب وشرب المحافظ من حنفية مياه بداخل أحد المنازل، وأمر بتجديد أسلاك الكهرباء بالقرية، وكلف رئيس مدينة أرمنت بالعمل على توفير كل المرافق اللازمة لسكان القرية.

وفور انتهاء الجولة عقد المحافظ محمد بدر اجتماعًا مع كل من سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، والعميد على الجزار رئيس مدينة أرمنت، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومسئولى مؤسسة الأورمان الخيرية، تقرر خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات عاجلة للمتضريين، كما أمر المحافظ بصرف إعانة خاصة للمواطنة سعاد خليفة سليم التى تعول بنتين معوقتين ذهنيًا، وإعادة بناء منزلها.



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