مصرع وإصابة 15 فى حادث تصادم 3 سيارات بالبلينا سوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع بناحية قرية العصارة دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم، مما نتج عنه إصابة 14 شخصًا تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين ومتوفى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز، تبين أنه أثناء قيادة المدعو مينا وجيه فكرى رزق 30 عاما طبيب بيطرى، ويقيم بندر البلينا السيارة رقم 3865 ق ح س " ملاكى" على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بالسيارتين رقمي 2736 هـ ق أ " ميكروباص " قيادة علاء السيد أحمد أحمد 27 عاما سائق، ويقيم ببندر البلينا، 2793 أجرة سوهاج قيادة الشاذلى شوقى أحمد محمود سن 30 عاما سائق ويقيم بناحية بنى حميل دائرة المركز نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى – وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وإصابة كل من قائد السيارة الثالثة وحسناء محمد على 20 عاما ربة منزل وشيماء محمود حسن 23 عاما، ربة منزل، ومروة أبو السعود عبد العال 26 عاما ربة منزل ورزق إبراهيم محمود 35 عاما عامل، ومحمد مصطفى محمد 57 عاما عامل، و بلال محمد مصطفى 21عاما محمد عبد الرحمن حسين 25 عاما عامل، وأحمد عبد الفتاح محمود سيد 29 عاما مزارع ويقيمون دائرة المركز ومحاسن شحاتة حسين إبراهيم 42 عاما ربة منزل، وتقيم دائرة مركز أبو تشت "قنا"، وأحمد فتحى مصطفى حسن 22 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، وأحمد ثابت محمود 65 عاما بالمعاش وأحمد على أحمد محمد 25 عاما عامل وناصر بكرى محمد تمام 49 عاما عامل ويقيمون دائرة المركز "بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" تم نقل المصابين من الأول حتى السابع لمستشفى جرجا العام، ومن الثامن حتى الأخير لمستشفى سوهاج الجامعى.

بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى أفاد بأن سبب الوفاة خلع بعظام الرقبة نتيجة حادث مرورى، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وبسؤال قائدى السيارتين الثانية والثالثة أيدا ما جاء بالفحص حدثت بعض التلفيات بالسيارات الثلاث "تم التحفظ عليهم" تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4700 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.