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اعتماد 3 ملايين جنيه لتبليط 3 أكمنة ببلاط خرسانى فى الوادى الجديد

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اعتماد 3 ملايين جنيه لتبليط 3 أكمنة ببلاط خرسانى فى الوادى الجديد اعتماد 3 ملايين جنيه لتبليط 3 أكمنة ببلاط خرسانى فى الوادى الجديد
قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إنه تم اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لعمل بلاط خرسانى لكمائن الطرق السريعة بالمحافظة.

و تشمل كلا من: كمين السادات الذى يبعد 3 كم من مدينة الخارجة على طريق الخارجة - باريس السريع، وأيضًا كمين السلام، الذى يبعد 3 كم عن مدينة الخارجة بطريق الخارجة الداخلة السريع، بالإضافة إلى كمين النقب الذى يبعد 70كم من مدينة الخارجة على طريق الخارجة أسيوط.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لكمين مرور السادات بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على أعمال الإنشاءات، التى تقام هناك، حيث أكد عشماوى أن إنشاء هذا البلاط الخرسانى بالأكمنة يساهم فى تلافى ظاهرة تلف الأسفلت، التى تضر الطريق والسيارات المارة عليه.
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