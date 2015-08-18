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إصابة شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

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إصابة شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد إصابة شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

شرطة العراق

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء بأن شرطيين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

ونقلت قناة “السومرية” العراقية عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب مركز شرطة المدائن جنوبي بغداد انفجرت ظهر اليوم لدى مرور دورية للشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت بغداد، اليوم إصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي السيدية والبياع جنوب غربي بغداد.

 

أ ش أ

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