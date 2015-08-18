القبض على المتهم الرئيسي في إشعال النيران بماكينة صرف البنك الأهلي بتلا

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز تلا، القبض على أحد المتهمين فى واقعة إشعال النيران فى ماكينة صرف آلى بفرع البنك الأهلي المصري بمدينة تلا واعترف تفصيلا بالجريمة.

بالتحري والبحث وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم يدعى ف.ص.ف 20 طالب بمعهد العالي للحاسبات والمعلومات، مقيم قرية زنارة دائرة المركز، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات السرية وتحريات الأمن الوطني اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة مع اخرين جاري ضبطهم.

وتم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة والملابس التى ارتكب بها الجريمة والتقطتها كاميرات المراقبة للبنك.