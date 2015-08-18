أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القبض على المتهم الرئيسي في إشعال النيران بماكينة صرف البنك الأهلي بتلا

Google+ Print
القبض على المتهم الرئيسي في إشعال النيران بماكينة صرف البنك الأهلي بتلا القبض على المتهم الرئيسي في إشعال النيران بماكينة صرف البنك الأهلي بتلا

 

أرشيفية

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز تلا، القبض على أحد المتهمين فى واقعة إشعال النيران فى ماكينة صرف آلى بفرع البنك الأهلي المصري بمدينة تلا واعترف تفصيلا بالجريمة.

بالتحري والبحث وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم يدعى ف.ص.ف 20 طالب بمعهد العالي للحاسبات والمعلومات، مقيم قرية زنارة دائرة المركز، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات السرية وتحريات الأمن الوطني اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة مع اخرين جاري ضبطهم.

وتم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة والملابس التى ارتكب بها الجريمة والتقطتها كاميرات المراقبة للبنك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا