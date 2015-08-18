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صرف تعويضات فورية لأصحاب 10 منازل احترقت لارتفاع الحرارة بالأقصر

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صرف تعويضات فورية لأصحاب 10 منازل احترقت لارتفاع الحرارة بالأقصر صرف تعويضات فورية لأصحاب 10 منازل احترقت لارتفاع الحرارة بالأقصر

أرشيفية

أمر محافظ الأقصر محمد بدر بصرف تعويضات فورية لأصحاب 10 منازل بمركز أرمنت جنوب الأقصر, تضررت واحترقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ, اليوم الثلاثاء, بزيارة لمركز أرمنت تفقد خلالها المنازل المحترقة ومواساة المواطنين المتضررين من الحريق, وبحث مشاكلهم لإيجاد حلول فورية لهم, وأمر بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عادل مهران السكرتير العام للمحافظة بحصر الخسائر لتعويض المواطنين المتضررين.

كان مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملى قد تلقى إخطارا من وكيل إدارة الحماية المدنية بالأقصر باندلاع النيران في 10 منازل و12 حظيرة للماشية دون حدوث وفيات أو إصابات, حيث دفعت علي الفور الحماية المدنية ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ودلت التحريات أن اندلاع الحريق نشب بسبب ارتفاع درجات الحرارة, وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

 

أ ش أ

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