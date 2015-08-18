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مستشفى أسيوط الجامعي تنفى وفاة طالب بالجامعة نتيجة الإجهاد الحراري

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مستشفى أسيوط الجامعي تنفى وفاة طالب بالجامعة نتيجة الإجهاد الحراري مستشفى أسيوط الجامعي تنفى وفاة طالب بالجامعة نتيجة الإجهاد الحراري

أرشيفية

نفت إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، ماتردد بعدد من المواقع ، حول وفاة طالب بجامعة أسيوط، نتيجة إصابته بالإجهاد الحراري خلال تأديته لفترة التدريب العسكري.

وأكد الدكتور أشرف زين العابدين، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، أن طوال اليومين الماضيين لم يتم استقبال أي طالب جامعي من بين مصابي الإجهاد الحراري، وأن أخر حالتين وفاة وقعت يوم الأحد الماضى وكانت لاثنين من كبار السن محتجزين منذ يوم 12 أغسطس وكانا يعانيان من اختلال فى وظائف الجسم نتيجة أمراض أخرى و مشاكل صحية فى الكلى والمخ .

وناشدت إدارة مستشفى أسيوط الجامعي وسائل الإعلام التروي و تحرى الدقة قبل نشر أى أخبار مغلوطة قد تؤدى إلى إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين ، مؤكدين على التزامهم بنشر بيان يومى فى حال حدوث أى حالات إصابة أو وفيات بالإجهاد الحراري لا قدر الله ، وأن إدارة الأعلام بالجامعة هى المرجعية الرسمية والجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات الصادرة من إدارة المستشفى في هذا الشأن.

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أونا

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