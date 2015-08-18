أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

زلزال بقوة 4.1 يضرب شمال شرقى الكويت

Google+ Print
زلزال بقوة 4.1 يضرب شمال شرقى الكويت زلزال بقوة 4.1 يضرب شمال شرقى الكويت
أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تسجيل زلزال بقوة 1ر4 درجة بمقياس ريختر شمال شرقى الكويت ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشفت الباحثة العلمية المسئولة عن المتابعة فى الشبكة الوطنية فرح الجرى فى تصريحات اليوم أن الشبكة رصدت زلزالا بقوة 4.1 شمال شرق الكويت، موضحة أن الزلزال حدث فى تمام الساعة الثانية و26 دقيقة بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت.

وأشارت الجرى إلى أن الزلزال المسجل كان على عمق 4 كيلومترات بباطن الأرض إذ شعر به البعض من المواطنين والمقيمين فى أنحاء الكويت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365