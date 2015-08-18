زلزال بقوة 4.1 يضرب شمال شرقى الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تسجيل زلزال بقوة 1ر4 درجة بمقياس ريختر شمال شرقى الكويت ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشفت الباحثة العلمية المسئولة عن المتابعة فى الشبكة الوطنية فرح الجرى فى تصريحات اليوم أن الشبكة رصدت زلزالا بقوة 4.1 شمال شرق الكويت، موضحة أن الزلزال حدث فى تمام الساعة الثانية و26 دقيقة بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت.

وأشارت الجرى إلى أن الزلزال المسجل كان على عمق 4 كيلومترات بباطن الأرض إذ شعر به البعض من المواطنين والمقيمين فى أنحاء الكويت.

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