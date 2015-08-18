"المحامين العرب" يوصى بتوثيق انتهاكات الاحتلال ضد أسرى الفلسطينيين

أوصت الندوة التى نظمتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبع مع العدو الصهيونى التابعة لاتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالقاهرة، تحت عنوان "الأسرى الفلسطينيون فى خطر" بضرورة توثيق حالات الاعتقال ورصدها وإعداد مستندات وتقارير طبية بتلك الحالات لكشف ممارسات الاحتلال أمام المجتمع الدولى.

وتضمنت التوصيات أن يتم إعداد ملفات قانونية لطرحها على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم، خاصة بعد توقيع فلسطين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

بالإضافة إلى استثمار كل الوسائل والآليات الممكنة لفضح الممارسات والانتهاكات من الجرائم التى تقترفها إسرائيل بحق الأسرى ومن بينها دعوة المنظمات والمؤسسات القانونية الدولية لزيارة السجون الصهيونية. ومطالبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفورى عن الأسرى الفلسطينيين والمحامى محمد علان وإسقاط قرارات وقوانين الاعتقال الإدارى ومعاملة الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب، وفقا لاتفاقيات جنيف الثالثة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والقرارات المتعددة للجمعية العامة.

بجانب مطالبة لجنة القدس العربية التى يرأسها العاهل المغربى، بتفعيل دور اللجنة فى مواجهة مخططات العدو الصهيونى التى تسعى لتهديد القدس ببناء مستوطنات فى المدينة ومحيطها وبناء معابد يهودية.

وكذلك التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينى هى الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى، بما يؤكد قومية القضية الفلسطينية ومسئولية الأمة العربية والعمل على استرداد الحقوق المشروعة وحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة بما فيها الكفاح المسلح.

كان الاتحاد قد أعلن إضرابه عن العمل بكافة المحاكم العربية يوم الاثنين القادم من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية عشر مساء، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين بسجون المحتل الإسرائيلى.

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