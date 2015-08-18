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مقتل شرطى عراقى و7 من عناصر داعش غربى سامراء

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مقتل شرطى عراقى و7 من عناصر داعش غربى سامراء مقتل شرطى عراقى و7 من عناصر داعش غربى سامراء
اعلن مصدر امنى عراقى اليوم الثلاثاء مقتل شرطى عراقى و7 من عناصر تنظيم داعش فى عملية عسكرية شنتها القوات العراقية غربى سامراء110/ كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر،الذى لم يتم تسميته، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أن "العملية العسكرية التى نفذتها القوات العراقية المشتركة بمشاركة طيران الجيش فى منطقة الجزيرة (اللاين) غرب سامراء أشرفت على نهايتها وتحقيق أهدافها وأسفرت عن مقتل شرطى عراقى واصابة 10اخرين بجروح بالإضافة إلى مقتل 7 من عناصر داعش وتدمير مركبتين تحملان مدفع 24 ملم".

وأوضح أن القوات العراقية تمكنت من "ابعاد داعش عن اللاين مسافة 2كيلومتر اى أن داعش اصبح على مسافة 10كيلومترات غربى سامراء وتمكنت القوات ايضا من السيطرة على الدور التى يتخذها داعش اوكارا للقنص على منطقة اللاين وهى منطقة انبوب النفط الاستراتيجى الذى يربط جميع حقول النفط والمنشآت النفطية فى العراق".
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