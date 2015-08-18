اتحاد الكرة يتوعد الجونة بعقوبات مغلظة

توعد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الجونة بعقوبات مغلظة بسبب قرار مشاركته باللاعبين الناشئين في مباراة الأهلي بدور الـ16 من كأس مصر.

وأشرك الجونة الذي هبط للدرجة الثانية فريقا من الناشئين في الخسارة من الأهلي 13-0، احتجاجا على موقف اتحاد الكرة من شكواه ضد فريق الداخلية.

ثم قرر النادي إيقاف نشاط الكرة بالفريق الأول، ووأصدر بيانا ناريا هاجم فيه اتحاد الكرة وتخبطه في إدارة اللعبة ونفى أن يكون استهزأ ببطولة كأس مصر واتهم اتحاد الكرة أنه أدى إلى انهيار مكانة مصر الكروية وسمعتها في القارة الإفريقية.

وقال علام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "تنتظر الجونة عقوبات مغلظة، فما حدث لن يمر مرور الكرام".

وأوضح "الجونة خالف مجموعة من اللوائح والقوانين بسبب ما حدث في مباراة الأهلي، ويكفي إشراك الطفل زياد أحمد الصحيفي".

وتابع "الطفل ليس مؤهلا للعب أمام كبار الأهلي، ولو كان حدث له أي مكروه أو إصابة لتحول الأمر إلى كارثة".

وأكمل "عقاب الجونة أيضا سيكون لبياناتهم وتصريحاتهم في الإعلام ضد اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية".