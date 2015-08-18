صورة - المقاصة يدلل على صحة موقفه والشيخ بخطاب جديد لاتحاد الكرة

دلل نادي مصر للمقاصة على صحة ما أدلى به في تحقيقات اتحاد الكرة بشأن قضية اللاعب أحمد الشيخ، بصورة عقوبته للاعب بعد توقيعه للزمالك دون عمله في ديسمبر 2014.

وكان وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة قد خضع لجلسة تحقيق في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين للرد على شكوى الزمالك ضد الشيخ بتوقيع عقود انضمامه للفريق قبل أن ينضم في النهاية للأهلي.

وأكد هويدي خلال الجلسة أن موقف ناديه سليم تماما، لأنه قرر بيع الشيخ إلى الأهلي بعدما لم يبد الزمالك أي جدية في المفاوضات (طالع التفاصيل).

وكان الشيخ قد صرح لـFilGoal.com، أنه قال في جلسة التحقيق أنه وقع للزمالك في ديسمبر 2014 وعاقبه المقاصة وقتها. وهذا دليل عدم صحة عقود النادي الأبيض المقدمة لاتحاد الكرة. ( اقرأ التصريحات )

وأضاف المقاصة في خطابه أنه تم توقيع عقوبة على اللاعب حينها بتغريمه 10 آلاف جنيه وإيقافه ثلاثة مباريات وغاب اللاعب بالفعل عن المشاركة في مباراة إنبي بتاريخ 3 يناير الماضي وفقا للعقوبة قبل أن يعتذر عما بدر منه ليتم رفع عقوبة الإيقاف عنه بينما

استمرت عقوبة الغرامة.

في الوقت ذاته كان وليد هويدي قد أكد لـFilGoal.com أنه يمتلك تسجيلات تدين الزمالك بسبب تأكيد مسؤوليه حصولهم على توقيع الشيخ في شهر ديسمبر الماضي(اقرأ التصريحات)

وجاء موقف المقاصة ليدعم ما قاله أحمد الشيخ خلال خضوعه للتحقيق أنه وقع للزمالك في شهر ديسمبر على العقود القديمة بعكس ما هو مكتوب بشان تاريخ التوقيع على العقود في شهر يوليو.