أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - المقاصة يدلل على صحة موقفه والشيخ بخطاب جديد لاتحاد الكرة

Google+ Print
صورة - المقاصة يدلل على صحة موقفه والشيخ بخطاب جديد لاتحاد الكرة صورة - المقاصة يدلل على صحة موقفه والشيخ بخطاب جديد لاتحاد الكرة

دلل نادي للمقاصة على صحة ما أدلى به في تحقيقات اتحاد الكرة بشأن قضية اللاعب أحمد الشيخ، بصورة عقوبته للاعب بعد توقيعه للزمالك دون عمله في ديسمبر 2014.

وكان وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة قد خضع لجلسة تحقيق في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين للرد على شكوى الزمالك ضد الشيخ بتوقيع عقود انضمامه للفريق قبل أن ينضم في النهاية للأهلي.

وأكد هويدي خلال الجلسة أن موقف ناديه سليم تماما، لأنه قرر بيع الشيخ إلى الأهلي بعدما لم يبد الزمالك أي جدية في المفاوضات (طالع التفاصيل).

وكان الشيخ قد صرح لـFilGoal.com، أنه قال في جلسة التحقيق أنه وقع للزمالك في ديسمبر 2014 وعاقبه المقاصة وقتها. وهذا دليل عدم صحة عقود النادي الأبيض المقدمة لاتحاد الكرة. ( اقرأ التصريحات )

وأضاف المقاصة في خطابه أنه تم توقيع عقوبة على اللاعب حينها بتغريمه 10 آلاف جنيه وإيقافه ثلاثة مباريات وغاب اللاعب بالفعل عن المشاركة في مباراة إنبي بتاريخ 3 يناير الماضي وفقا للعقوبة قبل أن يعتذر عما بدر منه ليتم رفع عقوبة الإيقاف عنه بينما

استمرت عقوبة الغرامة.

في الوقت ذاته كان وليد هويدي قد أكد لـFilGoal.com أنه يمتلك تسجيلات تدين الزمالك بسبب تأكيد مسؤوليه حصولهم على توقيع الشيخ في شهر ديسمبر الماضي(اقرأ التصريحات)

وجاء موقف المقاصة ليدعم ما قاله أحمد الشيخ خلال خضوعه للتحقيق أنه وقع للزمالك في شهر ديسمبر على العقود القديمة بعكس ما هو مكتوب بشان تاريخ التوقيع على العقود في شهر يوليو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم