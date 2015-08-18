تمساح يقود قائمة سموحة للمغرب التطواني

أعلن محمد يوسف المدير الفني لسموحة عن قائمة الفريق التي ستسافر للمغرب من أجل مواجهة المغرب التطواني في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة وجود أحمد تمساح الذي لم يتمكن من السفر للكونجو واللعب أمام مازيمبي بسبب مشاكل في التجنيد.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة سموحة يوم 21 أغسطس الجاري قبل مواجهة فريق المغرب التطواني بعدها بيومين.

وضم يوسف 18 لاعبا لقائمته جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد يحيى – علي فرج

الدفاع: محمود عزت – أحمد فوزي - عثمانو – أحمد سعيد أوكا – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – عمر سعد

الوسط: أحمد حمص – أحمد نبيل مانجا – أحمد شكري – عمرو المنوفي – أحمد تمساح

الهجوم: مانساو كواكو – هاني العجيزي – حسام باولو