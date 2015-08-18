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محامي الشيخ يلمح لثغرة جديدة في شكوى الزمالك

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محامي الشيخ يلمح لثغرة جديدة في شكوى الزمالك محامي الشيخ يلمح لثغرة جديدة في شكوى الزمالك

يلعب أحمد توفيق كظهير أيمن مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري في مباراة دور الـ8 من كأس اليوم الثلاثاء، لغياب حازم إمام وعمر جابر.

ولم يدخل حازم إمام قائمة الزمالك للمباراة، بسبب عدم جاهزيته.

فيما سافر عمر جابر إلى فرنسا من أجل قضاء فترة معايشة مع فريق بوردو.

ويبدأ شريف علاء اللاعب المنضم حديثا للزمالك في مركز الظهير الأيسر، وخرج حمادة طلبة من التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمد كوفي - علي جبر - شريف علاء

خط الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - معروف يوسف - كهربا - مصطفى فتحي

خط الهجوم: باسم مرسي

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